網媒女記者涉拒捕　警稱被告圖額撞地自殘　辯方：頭被噴椒倒地休克 (15:15)

控罪指稱，女記者何家欣（27歲）於去年5月11日在旺角洗衣街花園公廁之女廁內，抗拒女警劉曦晨、警長徐啟迪、警員鄭相平及警員李廸燊。

拘捕被告的女警劉曦晨供稱，當日凌晨有23男2女在花園街被捕，看守期間她帶兩名女犯人上廁所，兩人如廁後，她看到一名高大健碩、身穿反光衣的男子，在入口手持相機。她懷疑此人偷拍廁格，上前調查，才發現原來是女被告。

被告見狀轉身走，大叫「黑警拉人呀」，又伸手撥開及推開她。劉曦晨多次警告無效，3名男警此時進入女廁，協助捉住被告，其間警長施放胡椒噴霧，被告掙扎倒地，並用前額撞向地下及牆壁。被告遭制服後表明身分是記者，劉曦晨搜查後發現其記者證。劉曦晨又稱，被告在送院期間曾用手銬打前額自殘。

辯方指出，被告的記者證一直掛在反光背心上，惟劉曦晨堅稱她看不到。辯方指稱劉曦晨捏造自殘說法，實情是男警不斷向被告頭部噴胡椒噴霧，致她倒地休克，劉曦晨否認。

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