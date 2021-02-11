修改選舉制度｜立法會選舉12月19日舉行　地區直選改分10選區　新選民須5月2日前登記 (16:15)

10個地區直選選區

．新界北：北區及元朗區西北部

．新界東北：大埔區及沙田區西部

．新界西北：屯門區及元朗區東南部

．新界東南：西貢區及沙田區東部

．新界西南：葵青區及荃灣區

．九龍東：觀塘區及黃大仙區東南部

．九龍中：九龍城區及黃大仙區西北部

．九龍西：油尖旺區及深水埗區

．香港島東：東區及灣仔區

．香港島西：中西區、南區及離島區

選民登記

．正進行的周期性選民登記：5月2日截止

．因更改界別和選民基礎而設的特別選民登記：7月5日截止

林鄭月娥提醒，若市民了解新的界別分組定義後，得知自己有資格在功能界別投票，而以往從未在香港登記成為選民，仍須於5月2日前先登記成為選民，再在7月5日前按界別分組進行特別選民登記。

立法會選舉投票方式

．選舉委員會（40席）：全票制（每名選委須投票選40人，不可多亦不可少）；候選人當中得票最多的40人當選

．功能團體（30席）：除勞工界選出3人外，其他界別每名選民選一人；得票最多者勝出

．地區直選（20席）：雙議席單票制（每區兩席，每名選民選一名候選人）；得票最多的兩名候選人當選

政府建議，由今年的選委會界別分組選舉及立法會選舉開始，使用電子選民登記冊，選民出示身分證明文件，票站人員用電子儀器核對和發票，毋須再用紙本和劃線。

政府表示，為便利年長或有需要的選民投票，票站主任可在投票站設立優先取票隊伍，受惠的包括70歲或以上的人、孕婦及因其疾病、損傷或殘疾令身體會因排隊而有劇烈疼痛或痛苦的人。

其他選舉日期

．選舉委員會界別分組選舉：2021年9月19日（將另行刊憲公告）

．特首選舉：2022年3月27日（將另行刊憲公告）

2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案網站

2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案簡易說明

修改選舉制度 相關報道：

煽惑他人不投票、投白票或廢票屬違法 最高可判囚3年

資格審查委員會擬加入「社會人士」 須為舉足輕重、德高望重「愛國者」

林鄭月娥：明日首讀條例草案 煽動選民或涉操縱選舉將規管 (4月13日)

梁振英料民主派會參選立法會及有機會當選 （4月11日）

曾國衞：正考慮法例是否足夠處理白票 若有需要修例時會調整 (4月3日)

鄭若驊：資審委審查參選人不設追溯時限 10年前言論引致現今行為亦考慮 (4月3日)

修訂《基本法》附件一二 立法會議席採4-3-2方案 入閘需選委會至少10票（3月30日）