兩男毁輕鐵入閘機囚4周　上訴被拒須即時入獄 (15:15)

被告吳兆軒和霍啟峰被控2019年9月8日，與兩名不知名男子在青松站破壞一部八達通入閘機。上訴方早前質疑，首被告被捕時身穿灰色上衣，與青松站閉路電視拍得、身處黃色上衣的犯案者不同，又質疑裁判官推論犯案者必定進入兆軒苑的做法有誤。

法官陳慶偉在判辭表示，青松站與兆軒苑只相隔一條馬路，有閉路電視亦拍得犯案者離開青松站後，便逃往兆軒苑方向，部分人更更換衣服，認為原審裁判官作出的推論沒不妥。陳官又稱，兩名被告被截停時，他們攜帶的物品與犯案者相似，認為他們破壞入閘機後，走進兆軒苑逃避警方追捕，屬無可抗拒的推論。

陳官同意本案屬預謀犯案，兩被告更全盤否認他們是犯案者，不具任何歉意和悔意，形容他們肆意盲目地破壞港鐵設施，「目的僅是發泄對社會現狀的不滿，但後果卻是造成使用港鐵的市民諸多不便，更導致港鐵損失」，「對於只為發泄一己不滿，便肆意作出破壞公共設施的人，不應姑息」，駁回上訴。

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