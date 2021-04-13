5歲女疑受虐亡｜女童生父繼母謀殺罪成 (14:48)

5歲女童及8歲兄長疑遭生父和繼母長期虐待，女童最終因敗血症而死，高院審訊歷時近一個月後踏入尾聲。由4女3男組成的陪審團昨（12日）早開始退庭商議，今（13日）繼續商議。法官今午2時半再開庭，陪審團退庭商議共逾14個小時後，一致裁定生父謀殺罪成，另以6比1大比數裁定繼母謀殺罪成。
至於女童繼外婆面對的4項殘暴對待兒童罪，陪審團以6比1裁定其中兩罪成立，一致裁定其餘兩罪不成立。
涉案生父和繼母聞訊時表情冷靜，繼外婆亦木無表情。生父和繼母在本案開審前，已經承認殘暴對待兒童罪。法官將案件押後至明（14日）早求情，以及處理兩人早前認罪的案件，另押後下周二（20日）判刑。
法官黃崇厚下令撤銷繼外婆的保釋，3名被告須還押候訊。
案中事主為女童Z及其兄長X，被告依次為兩童的父親（26歲，案發時歲數，下同）、繼母（27歲）及繼外婆（53歲），控罪橫跨2017年8月至2018年1月。
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