涉網售盜版小學試題庫5人被捕　海關檢5.9萬盜版檔案屬歷來最大宗 (12:05)

版權及商標科技罪案調查組指揮官王誌賢表示，現時香港有10多間出版社出版小學教科書、教師專用書及電子試題庫，供本港500多間小學教師使用，其中每間出版社每科會準備約1萬條試題及答案供教師參考，學校則每年繳交年費取用相關服務。

海關於去年底接獲版權持有人舉報，稱有人於網上售賣該批只供教師參考的小學試題庫，海關利用大數據分析及放蛇後，上周四突擊搜查4個分別位於西營盤、沙田、粉嶺和將軍澳的住宅單位及西營盤一間補習社，拘捕1男4女（39至55歲），檢獲4部電腦、4部平板電腦、一批外置記憶體、一批盜版補習教材、7部手機。

被捕5人分別報稱無業、家庭主婦、補習老師等，案中檢獲的逾5.9萬個試題庫檔案包含中文、英文、數學及常識4個小學核心科目，其中一名被捕人的電腦內檢出逾5萬個盜版試題庫檔案，涉及多間出版社。

王誌賢稱，該批賣家於網上社交平台設置專頁，聲稱有呈分試、測驗、考試必備模擬試題可供購買，利用家長望子成龍心態，以「把握時間」、「要追成績」、「求學不是求分數係自欺欺人」等字眼招徠，部分賣家又加入家長群組，閒談間向家長推銷。賣家會以私訊與家長聯絡，提供指定銀行戶口或指定電子帳戶收取100至600元不等，再以私訊向家長提供網址下載試題。

由於賣家的專頁和帳戶資料有限，又刻意隱藏身分，往往以私訊聯絡，更會向家長查詢子女就讀學校名稱及書單確認身分，增加追查困難，海關利用大數據分析數碼足迹，終追蹤到數個相關賣家破案。