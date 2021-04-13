反《禁蒙面法》遊行涉非法集結等罪成　黃之鋒囚4個月　古思堯囚5個月 (16:25)

【16:25】裁判官鄧少雄就兩罪判處黃之鋒監禁4個月，刑期與他正服刑的案件分期執行；古思堯則被判監5個月。

【12:26】古思堯（74歲）早前因侮辱國旗案而被判囚4個月，上周三刑滿出獄，今沒有律師代表，自行應訊。正服刑的黃之鋒（24歲）則被4名懲教人員押到庭上。

古思堯裁決後親自求情指出，將接受瑪嘉烈醫院安排，進行第3次手術，治療第4期直腸癌；又稱願意配合法院裁決，以及懲教署的監禁安排。他稱假若再被判監，將是第11次入獄，但強調「唔好可憐我、唔好同情我、唔好對我仁慈」，求情完結前，他高叫「人權大於政權，人民高於國家」。

代表黃之鋒的律師求情指出，案發當日是《禁蒙面法》生效當天，黃之鋒與外媒記者自拍時才戴上口罩，及後更接受媒體訪問，他蒙面並非想隱藏身分，以逃避罪責，只是示威，又引述終審法院確認「公民抗命」可為求情因素。辯方稱，當日遊行非常和平，不涉及暴力，黃之鋒只是參與者，在規模及時間上，也較周庭的6.21包圍警總案輕微，加上他坦白認罪，望法庭判處罰款及緩刑。

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