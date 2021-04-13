反《禁蒙面法》遊行涉非法集結等罪成　黃之鋒古思堯下午判刑 (12:26)

前年10月5日《禁蒙面法》生效當天，前香港眾志秘書長黃之鋒和社運人物古思堯涉在港島參與「反禁蒙面法大遊行」，被控明知而參與一個未經批准集結罪，黃之鋒另涉違反《禁蒙面法》，他早前已承認兩罪；古思堯則否認控罪，今（13日）在東區裁判法院受審後，被裁判官鄧少雄裁定罪成。案件押後至下午4時判刑。
古思堯（74歲）早前因侮辱國旗案而被判囚4個月，上周三刑滿出獄，今沒有律師代表，自行應訊。正服刑的黃之鋒（24歲）則被4名懲教人員押到庭上。
古思堯裁決後親自求情指出，將接受瑪嘉烈醫院安排，進行第3次手術，治療第4期直腸癌；又稱願意配合法院裁決，以及懲教署的監禁安排。他稱假若再被判監，將是第11次入獄，但強調「唔好可憐我、唔好同情我、唔好對我仁慈」，求情完結前，他高叫「人權大於政權，人民高於國家」。
代表黃之鋒的律師求情指出，案發當日是《禁蒙面法》生效當天，黃之鋒與外媒記者自拍時才戴上口罩，及後更接受媒體訪問，他蒙面並非想隱藏身分，以逃避罪責，只是示威，又引述終審法院確認「公民抗命」可為求情因素。辯方稱，當日遊行非常和平，不涉及暴力，黃之鋒只是參與者，在規模及時間上，也較周庭的6.21包圍警總案輕微，加上他坦白認罪，望法庭判處罰款及緩刑。
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