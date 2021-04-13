海關警方搜馬鞍山旺角拘8人　檢逾百防毒面具過濾器等「戰略物品」 (21:06)

被捕的5男3女，年齡介乎19至33歲，包括3名公司董事、4名店員和一名寄存有關物品於其中一間涉案店舖的人。案件仍在調查中，被捕人現正保釋候查，不排除會有更多人士被捕。

海關表示，執法部門早前接獲舉報，稱旺角區有店舖出售懷疑非法進口戰略物品。經調查後，海關及警方採取聯合執法行動，首先在旺角區兩間店舖檢獲一批懷疑未領有有效進口許可證的戰略物品，包括29個防毒面具、6個過濾器和4個頭盔，並拘捕7名懷疑涉案者；其後再於馬鞍山一個住宅單位內拘捕另一名懷疑涉案者，並在單位內檢獲104個防毒面具和169個過濾器。

昨晚深夜，大批海關人員突擊搜查馬鞍山頌安邨頌德樓一個單位，帶走一名戴豬嘴口罩男子，同時檢走一批貨物，現場消息稱該批貨物為進口受限口罩及配件。至今日凌晨約1時，海關外判貨車到場運走約20箱涉案口罩。現場所見，該批紙箱貼有海關證物紙，紙上寫有「PSO MASKPOL SA FP-5」等，關員另帶走一批電腦。

沙田區議員陳珮明到場了解，向海關人員查詢事件不果，對方只着他向新聞主任查詢。

另外，海關同時搜查旺角登打士街與彌敦道交界旺角艾麗大廈一個集運自取點，其間警方到場帶走一男一女，另有一名男子由海關帶走，海關又檢走數箱證物。