新冠疫苗｜3人接種復必泰後感麻痺留院　情況穩定 (23:20)

政府今晚（12日）表示，昨日（11日）共有10宗接種新型冠狀病毒疫苗後送院的個案，當中7人接種復必泰疫苗，3人接種科興疫苗。送院者中3人留院觀察、6人經治療後已出院，餘下一人不遵從醫生勸告自行出院。
留醫個案：
．一名57歲女子在香港中文大學醫院社區疫苗接種中心接種第二劑復必泰疫苗後，左邊身體感到麻痺及高血壓，被送往威爾斯親王醫院，情況穩定，經治療後留院觀察
．一名63歲男子在元朗體育館社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗後，左手乏力及感到麻痺，被送往博愛醫院，情況穩定，經治療後留院觀察
．一名30歲男子在西灣河體育館社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗後，左手感到麻痺，被送往東區醫院，情況穩定，經治療後留院觀察
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