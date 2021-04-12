政府月均補貼市民2.25億元交通費　料本年度補貼預算達46.6億元 (22:11)

運輸署資料顯示，計劃推行首年（2019年），政府每月平均補貼金額約1.56億元；2020年政府增加補貼金額後，去年1至6月期間，政府每月平均補貼金額反降至約1.28億元。

及至去年7月政府將每月公共交通開支水平由400元放寬至200元後，至今年2月期間，政府每月平均補貼金額增至約2.25億元，每月平均約251萬人受惠，人均補貼金額約90元，其中163.9萬人每月領取交通補貼少於100元；62.4萬人領取100至200元補貼；18.6萬人領取200至300元補貼；5.7萬人領取300元或以上。運輸署預計，2021/22年度計劃預算開支達46.6億元，較2020/21年度的24.5億元大增近倍。

72萬人逾期未領去年10月補貼 計劃推出以來最多

不過，由於市民需要在3個月內領取交通補貼，運輸署資料顯示，約72.1萬人逾期未領取去年10月的補貼，成為計劃推出後未領取補貼人數最多的月份；亦有52.7萬人逾期未領取去年9月的補貼。

運輸署稱，公共交通費用補貼計劃實施以來，共發現3宗懷疑詐騙個案，涉及兩家運輸服務營辦商的職員。其中一宗個案，一名公共運輸服務營辦商職員已被定罪；其餘兩宗個案正由警方調查，運輸署已審視兩間營辦商內部監控系統，並提出改善措施。

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