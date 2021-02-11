酒吧接種新冠疫苗始准復業　業界批難執行如「推去死」　料年輕從業員轉行 (21:51)

該酒吧負責人稱，不少從業員都較年輕，介乎20至40歲，如果政府要求他們接種新冠疫苗，他們或直接轉行，「唔會同酒吧打工」。他認同應該接種疫苗，亦有鼓勵員工接種，但由於停業已久，沒統計有多少員工已接種；又質疑為何只是「強迫」酒吧業接種疫苗，他相信「幾難」有酒吧能夠達到復業要求。

該負責人又指出，現時整體市民接種疫苗的比率並不高，估計如要求顧客接種後才光顧，即使酒吧能夠復業，都不會有生意。

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