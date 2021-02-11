一日兩公院負壓系統停運　瑪嘉烈傳染病樓、北區醫院隔離病房系統各停約10分鐘 (23:45)

【23:45】北區醫院表示，該院隔離病房火警鐘下午6時29分鳴響，負壓通風系統根據安全設定暫停運作，消防到場檢查，證實沒有發生火警，負壓系統於6時40分恢復正常。事發時該病房內有21名病人，包括一名今日獲衛生署解除隔離令、正準備出院新型冠狀病毒確診者。當時病房內所有醫護人員均穿戴合適個人防護裝備，沒進行高風險醫療程序，院方評估事件造成的感染風險非常低。

【18:50】瑪嘉烈醫院表示，該院傳染病中心9樓隔離病房於今早9時15分，因機電組件故障引致抽氣扇失靈，令部分病室的負壓系統暫停，系統隨即自動啟動後備抽氣扇。經機電工程署人員檢查後，有關病室的負壓系統於早上9時25分恢復正常運作。事發時沒有人進出受影響隔離病房內的病室，病室內無進行任何高風險醫療程序，病室外工作的醫護人員均有穿戴合適個人防護裝備。根據院方評估，事件構成感染風險的機率非常低。

今次是3日內第二次有公立醫院隔離病房的負壓系統暫停運作，上周六（10日）屯門醫院一間隔離病房因火警鐘鳴響，冷氣及負壓系統一度據設定暫停運作21分鐘，當時隔離病房內有12名病人，包括一名新冠病毒確診者。院方評估事件沒有構成任何感染風險。

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