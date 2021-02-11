疫苗氣泡｜光顧食肆不接受填個人資料　林鄭月娥否認威迫市民用「安心出行」 (17:39)

特首林鄭月娥今日（12日）下午見記者，公布將以接種新型冠狀病毒疫苗後的「疫苗氣泡」為基礎，分階段調整社交距離措施安排，例如食肆員工若接種疫苗，且所有顧客必須使用「安心出行」應用程式、不接受填資料，可放寬每枱人數等。有記者問及政府去年11月曾表示無意迫市民用安心出行，質疑有關措施威脅市民必須接種疫苗才可「正常生活」。林鄭月娥回應，不認為採取更好、更對焦的措施是「反口」或「威脅」，又稱很多西方國家的防疫措施比香港更嚴格，例如宵禁或禁足，強調「無嘢比人命安全更重要」。
有記者問及，政府是否因為「政治正確」，而不與疫情受控的台灣談洽「旅遊氣泡」。林鄭月娥回應，商務及經濟發展局長及旅遊事務專員，時常會與在港設總領事的國家接觸，亦相信政府與新加坡的「旅遊氣泡」計劃方案會盡快談妥。
至於醫院能否放寛探訪安排方面，林鄭月娥稱，會考慮探訪親友在不能接種疫苗的情況下，滿足其他要求以放行入院，而政府亦一方面須保護病友不會因而受感染。
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