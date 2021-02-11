疫苗氣泡｜光顧食肆不接受填個人資料　林鄭月娥否認威迫市民用「安心出行」 (17:39)

有記者問及，政府是否因為「政治正確」，而不與疫情受控的台灣談洽「旅遊氣泡」。林鄭月娥回應，商務及經濟發展局長及旅遊事務專員，時常會與在港設總領事的國家接觸，亦相信政府與新加坡的「旅遊氣泡」計劃方案會盡快談妥。

至於醫院能否放寛探訪安排方面，林鄭月娥稱，會考慮探訪親友在不能接種疫苗的情況下，滿足其他要求以放行入院，而政府亦一方面須保護病友不會因而受感染。

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