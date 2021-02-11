疫苗氣泡｜英國登機來港限制5月上旬解除　「來港易」5月中推出供內地非香港居民免檢疫來港 (17:28)

特首林鄭月娥今日（12日）下午見記者，公布將以接種新型冠狀病毒疫苗後的「疫苗氣泡」為基礎，調整社交距離措施安排。她表示，本月或會將香港居民「回港易」計劃，由廣東省擴至內地其他地方的香港居民；5月中將推出供內地非香港居民豁免檢疫來港的「來港易」計劃。禁止由英國登機來港的限制將於5月上旬取消。另外，完成接種疫苗者由低風險或中風險地區抵港，可縮短檢疫期。惟上述所有措施的實際實施日期，林鄭月娥均未有公布。
林鄭月娥指出，「完成接種」新冠疫苗的定義，是完成接種第二劑疫苗後經過14日以讓抗體產生。
縮短檢疫安排：
．低風險地區（澳洲、新西蘭、新加坡）：完成接種新冠疫苗者，檢疫期可由現時的14日，進一步減至7日或更短
．中風險地區：完成接種疫苗者，在指定酒店檢疫期可由現時的21日，減至14日或更短
另外，完成接種疫苗的香港居民，可參加由港府與其他地方政府磋商設立的旅遊氣泡，或外國政府主動提供予旅客的減免檢疫期
英國來港安排：
．禁止由英國登機來港的限制將於5月上旬取消，但抵埗仍要接受病毒檢測及強制檢疫21天
回港易、來港易：
．回港易計劃本月或擴至廣東省以外內地的香港居民，使用陸路或乘飛機來港均可；現有回港易計劃已有12萬人次使用
．來港易計劃將於5月中推出，讓在內地的非香港居民抵港後豁免14日檢疫，當局正準備調整口岸安排、如何檢查計劃使用者的疫苗接種紀錄等工作
跨境貨車司機新冠病毒檢測安排：
．廣東省政府同意，完成接種新冠疫苗的跨境貨車司機，可在繼續獲豁免檢疫下，將現時每日要接受的病毒檢測，逐步放寬至每3日一檢
收緊民航客機熔斷機制：
．若7日內從同一地區來港客機，有一定數目的乘客確診感染變種新冠病毒，將暫停該地區的所有航班着陸香港14日
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