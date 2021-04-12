《壹週刊》公開張栢芝幼子出世紙涉侵私隱　控方證人申匿名被法官質疑 (17:30)

控方說，留意到有傳媒披露了控方證人身分，為免涉案的出世紙報道繼續在公眾間流傳，為證人申請匿名令，禁止傳媒報道證人的名字、職業等能識別其身分的材料。裁判官林子勤反問「既然傳媒已經知，點解仲要匿名？」，又說「你告佢披露私隱，係出世紙上的資料，不是證人係邊位」。林官最終表示匿名令申請留待下次提訊處理，並下令控方需在提訊前提交法律理據。

壹傳媒有限公司、出版人Element 5 Digital Limited、總編輯麥景慶（47歲），分別被票控「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪。《壹週刊》記者鄭靜（40歲）則另被控「協助及教唆披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪。

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