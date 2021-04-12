退休漢涉向警宿舍擲汽油彈　辯方稱綁大閘非為阻逃生被官質疑歪理 (17:42)

左耳失聰的62歲退休男子，於去年3月在上水已婚警察宿舍外，用鐵線綑綁宿舍其中一道大閘後，投擲3枚汽油彈到宿舍內，令一輛警員私家車熏黑，隨後警員截獲他並發現其單車上有天拿水及鋤頭。男子今（12日）在區域法院承認有意圖縱火、管有腐蝕性物品、管有適合作非法用途的工具共3罪，須還押至明日（13日）候判。辯方指稱被告在大閘綑上鐵線，只為防有人追他，無特意阻礙所有逃生路線，遭法官李慶年質疑「咁理性就唔掟汽油彈啦」、「呢啲係道理定歪理呢你覺得？」
被告黃錦全（62歲），被控於2020年3月23日在上水已婚警察宿舍外，無合法辯解而用火損壞一輛屬於高級警員7911的私家車；另於同日在上水已婚警察宿舍外的單車徑，管有鹽酸及一把鋤頭。
辯方求情時提及立法會前議員邵家臻、九龍城區議員曾健超等人均有為被告撰寫求情信，又引述被告及其家人的求情信指出，被告在2019年反修例運動時，從新聞中看到警民衝突，令情緒受困擾及感到有壓力，認為要保護年輕人，才犯下本案。辯方另指出，被告於2019年起患上失眠，還押時須接受心理治療，其間明白自己做錯，犯案無助幫助年輕人。
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