退休漢涉向警宿舍擲汽油彈　辯方稱綁大閘非為阻逃生被官質疑歪理 (17:42)

被告黃錦全（62歲），被控於2020年3月23日在上水已婚警察宿舍外，無合法辯解而用火損壞一輛屬於高級警員7911的私家車；另於同日在上水已婚警察宿舍外的單車徑，管有鹽酸及一把鋤頭。

辯方求情時提及立法會前議員邵家臻、九龍城區議員曾健超等人均有為被告撰寫求情信，又引述被告及其家人的求情信指出，被告在2019年反修例運動時，從新聞中看到警民衝突，令情緒受困擾及感到有壓力，認為要保護年輕人，才犯下本案。辯方另指出，被告於2019年起患上失眠，還押時須接受心理治療，其間明白自己做錯，犯案無助幫助年輕人。

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