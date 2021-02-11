教育局主任涉用局方系統窺看兒子中一派位校內成績　控方質疑無權查限閱資料 (15:06)

被告彭偉傑（57歲），控罪指稱他於2016年8月15日至2017年9月18日，在香港取用教育局名為「教育資訊系統」並載有「中一學位分配系統」數據庫的電腦系統，目的在於使其本人或他人不誠實地獲益。

承認事實指出，被告於2014年10月21日至2018年1月16日隸屬學位分配組，先後擔任署理教育主任及教育主任。他於2016年8月向教育局申報，他就讀藍田一小學的兒子為2015至2017年度中學學位分配辦法的申請人。

承認事實又指出，該小學會將學生小五下學期及小六上學期的成績呈遞教育局，被告於涉案時先後10次登入「中一學位分配系統」數據庫取用共128名學生的成績等資料，其中4次不包括兒子的紀錄，被告及後被發現家中電腦的試算表有該些資料。

當時學校根據學生的總成績進行排序，校方估計首42名的學生屬第一組別，43至52名則屬第一至二組別，被告的兒子排名43。

教育局學位分配組高級教育主任雷海明供稱，被告的職責亦包括管理「學生資料管理系統」等，局方每年5月會傳閱處理學位分配及資料的內部守則，提醒員工避免利益衝突。

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