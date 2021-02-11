港聞

疫苗氣泡｜林鄭月娥提「疫苗氣泡」　食肆員工接種新冠疫苗、顧客必須用安心出行　每枱可增至6人或以上 (16:50)

特首林鄭月娥今日（12日）下午見記者，公布將以接種新型冠狀病毒疫苗後的「疫苗氣泡」為基礎、調整社交距離措施安排。她舉例，食肆員工若接種疫苗，且所有顧客必須使用「安心出行」應用程式，可放寬每枱人數、延長堂食時間等，但政府未公布相關措施實施日期；另原定4月14日到期的現有社交距離措施延長14天至4月28日，以觀察復活節假期後疫情會否反彈、接種疫苗情況及安排細節等。

林鄭月娥指出，「完成接種」新冠疫苗的定義，是完成接種第二劑疫苗後經過14日以讓抗體產生。

食肆放寬措施分3階段　不接受顧客填表格留資料

第一階段：所有員工已接種首劑新冠疫苗，且所有顧客必須使用安心出行（即不接受「填表格留資料」，特定情況如沒有智能手機的長者除外），每枱人數上限增至6人，堂食時間延長至午夜12時

第二階段：可在店內劃出特定「乾淨範圍」（clean zone），所有員工完成接種疫苗，且所有顧客已接種首劑疫苗並使用安心出行，「乾淨範圍」內每枱人數可增至8人、宴會人數上限增至100人，堂食時間延長至凌晨2時

第三階段：「乾淨範圍」內員工完成接種疫苗，且只容納已完成接種的顧客，每枱人數可增至12人

酒吧及酒館放寬措施分兩階段　獲共4億「應急款項」

林鄭月娥稱酒吧及酒館「較高危」，因顧客要除口罩飲酒，飲用有酒精飲品後「規矩唔可以遵守得咁準確」，故建議分階段放寬酒吧及酒館營業限制：

第一階段：所有員工及顧客已接種首劑疫苗，且所有顧客必須使用安心出行，可限度開放營業，店內顧客容量、每枱人數、營業時間等限制詳情有待與業界商討

第二階段：在實施首階段約8星期後實施，所有員工及顧客均要完成接種新冠疫苗，營業限制進一步放寬，詳情待商討

林鄭月娥稱，鑑於6類仍要停業的處所關閉時間較長，政府會為相關處所額外發放一期屬「防疫抗疫基金4.0」下的津貼，涉及約4億元「應急款項」，詳情稍後向業界公布。其餘可根據「疫苗氣泡」放寬的社交距離措施，包括放寬公立醫院及安老院舍探訪安排，以及縮短外地抵港者檢疫期等。

疫苗氣泡 相關報道：

安老院殘疾院舍探訪新安排　接種疫苗加快速測試可入院舍探訪

英國登機來港限制5月上旬解除 「來港易」5月中推出供內地非香港居民免檢疫來港

林鄭月娥：考慮停派免費樣本樽

新冠疫苗 相關報道：

35歲漢打復必泰後抽搐失知覺

23日前打科興 五旬漢工作中猝死 女子接種復必泰兩次過敏 一度入ICU

新冠肺炎 相關報道：

今增13宗確診包括兩本地相關個案 愛暉樓第3座增一確診

梁子超：愛暉樓爆疫或增社區傳播源 現階段不宜放寬防疫措施

近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

相關字詞﹕新冠疫苗 新冠肺炎 林鄭月娥 新冠疫苗香港 新冠疫苗注射 新冠疫苗申請 新冠疫苗接種 新冠疫苗接種時間 新冠疫苗接種地點 新冠疫苗接種預約 編輯推介

上 / 下一篇新聞