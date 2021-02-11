疫苗氣泡｜林鄭月娥提「疫苗氣泡」　食肆員工接種新冠疫苗、顧客必須用安心出行　每枱可增至6人或以上 (16:50)

林鄭月娥指出，「完成接種」新冠疫苗的定義，是完成接種第二劑疫苗後經過14日以讓抗體產生。

食肆放寬措施分3階段 不接受顧客填表格留資料

．第一階段：所有員工已接種首劑新冠疫苗，且所有顧客必須使用安心出行（即不接受「填表格留資料」，特定情況如沒有智能手機的長者除外），每枱人數上限增至6人，堂食時間延長至午夜12時

．第二階段：可在店內劃出特定「乾淨範圍」（clean zone），所有員工完成接種疫苗，且所有顧客已接種首劑疫苗並使用安心出行，「乾淨範圍」內每枱人數可增至8人、宴會人數上限增至100人，堂食時間延長至凌晨2時

．第三階段：「乾淨範圍」內員工完成接種疫苗，且只容納已完成接種的顧客，每枱人數可增至12人

酒吧及酒館放寬措施分兩階段 獲共4億「應急款項」

林鄭月娥稱酒吧及酒館「較高危」，因顧客要除口罩飲酒，飲用有酒精飲品後「規矩唔可以遵守得咁準確」，故建議分階段放寬酒吧及酒館營業限制：

．第一階段：所有員工及顧客已接種首劑疫苗，且所有顧客必須使用安心出行，可限度開放營業，店內顧客容量、每枱人數、營業時間等限制詳情有待與業界商討

．第二階段：在實施首階段約8星期後實施，所有員工及顧客均要完成接種新冠疫苗，營業限制進一步放寬，詳情待商討

林鄭月娥稱，鑑於6類仍要停業的處所關閉時間較長，政府會為相關處所額外發放一期屬「防疫抗疫基金4.0」下的津貼，涉及約4億元「應急款項」，詳情稍後向業界公布。其餘可根據「疫苗氣泡」放寬的社交距離措施，包括放寬公立醫院及安老院舍探訪安排，以及縮短外地抵港者檢疫期等。

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