「Lunch哥」涉藐視法庭被拒法援擬提上訴　被父稱「小事化大」　官稱非小事 (14:45)

法庭早前就本案頒下匿名令，禁止公眾和傳媒披露涉案證人的姓名，或其他可讓人辨識其身分的材料。

李國永今表示，將就法援申請被拒的決定提出上訴，聆訊已排期6月24日審理。李父則表示，兒子患有過度活躍和自閉症，情緒易受波動，又稱自己曾多次觀看事發影片，事發過程少於5分鐘，卻「搞咁大件事」、「小事化大」。法官陳慶偉隨即反駁本案並非小事，「呢宗案差唔多係刑事審訊……轉介高等法院審理，不言而喻知道嚴重性係邊」。

陳官指出，不少被告都會聲稱自己有精神問題，惟未必一定因而抗辯成功，又質疑李國永教育程度至中六，「如果過度活躍症嚴重，就唔會讀到中六，有返咁上下先中六」。陳官又稱，李國永的綽號為「Lunch哥」，「都幾出名」，「唔係嗰日只做一件事」，籲他們考慮會否聘請律師處理案件。

另一被告賴瑞英則表示不聘請律師，並表明認罪，形容受網上的假消息影響，一時衝動做錯。

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