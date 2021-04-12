5歲女疑受虐亡｜陪審團退庭商議9小時未達裁決　周二早上續審 (20:40)

案中事主為女童Z及其兄長X，被告依次為兩童的父親（26歲，案發時歲數，下同）、繼母（27歲）及繼外婆（53歲）。控罪橫跨2017年8月至2018年1月，父親和繼母否認謀殺罪，繼外婆否認4項殘暴對待兒童罪。

【20:40】聆訊今晚8時半再開庭。7人陪審團退庭商議約9小時，仍未達成裁決，法官押後至明早（13日）9時半續審。

法官黃崇厚表示，陪審團應要稍作休息，將安排他們在法院休息室過夜，法庭亦會提供梳洗用品和晚餐予陪審圑。法官又提醒，陪審團休息期間毋須思考證供，待明早繼續退庭商議。

【11:42】法官引導陪審團時表示，Z解剖時被發現免疫器官胸腺（thymus）嚴重萎縮，導致無力抵抗細菌入侵，庭上無證據反映生父及繼母對胸腺有任何認識，但陪審團要考慮Z死前有否出現身體欠佳的警號。證供顯示，在Z死前一晚，遭受「飛高高」和「扮超人」遊戲拋擲和搖晃，法官提醒陪審團思考Z當時的身體狀况如何，「飛高高」遊戲又有否令Z頭撞天花板，造成頭部瘀傷。

生父和繼母早前願意承認誤殺罪，但不獲控方接納，法官表示陪審團考慮謀殺罪時，要思考兩被告是否有意圖令Z的身體嚴重受傷害，否則就要考慮兩被告是否誤殺罪成；如果陪審團無法肯定兩被告造成Z的死亡，就要裁定他們謀殺罪及誤殺罪均不成立。

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