通識科改革｜教聯會：新科重點不在討論國家正負面　教協︰關注教師能否放心教授國家發展限制 (15:30)

鄧飛在港台《城市論壇》表示，學習國情並非不能了解負面事，但問題是低估國情複雜性。鄧飛批評現時通識課程艱深，質疑師生是否有足夠時間及學養以學習國家發展問題，他建議學界以謙卑態度接觸新科內容。田方澤則稱，國家安全、十四五規劃等公民與社會發展科學習內容都可以很複雜，認為現時通識科問題在於考評艱深以及教師選材。

中學校長賴炳華稱，公民與社會發展科令原有課程更聚焦，但他關注當局在9月推行新科，惟現時仍未有清晰課程文件，「沒見過一個課程在這麼短的時間面世」。

除了通識科，高中其餘3個核心科目均將改革，當局料釋放250課時。教育評議會主席何漢權說，不應再鼓勵學生選修3個選修科，認為要給予學生留白的時間。田方澤則說，核心科課程改動不大，但局方建議學生日後可多修一個選修科，他質疑無助減輕學生壓力。

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