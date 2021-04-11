新冠肺炎｜許樹昌：疫情近「水尾」　現難大幅放寬社交距離措施 (13:43)

許樹昌稱，現時有兩難局面，一方面政府正辦「旅遊氣泡」，如疫情突然反彈便會辦不成，故難以在仍有零星源頭不明個案時大量放寬防疫措施；如果要循序漸進、減少嚴謹防疫措施，要靠接種新冠疫苗。

許樹昌：沒急切需要購第三款疫苗

許樹昌表示，政府採購復必泰及科興疫苗各有750萬劑，他認為疫苗數量已足夠香港人口接種，現階段沒急切需要購入第三款疫苗，反而需要觀察新數據或會否有第二代疫苗的數據，才購入新疫苗。他稱，即使是強生疫苗，最近歐美亦有個案可能增加出現血栓風險，要有多點數據觀察是否腺病毒平台疫苗都會導致類似問題。他說，本港有兩款疫苗選擇已很好，並非很多地方可有疫苗全民接種，選擇太多反而會製造太多等候時間，需等哪一款疫苗到港，亦會拖慢接種節奏。

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