愛暉樓第3座擴大檢疫令　住戶陸續撤離　稱檢測後仍要檢疫感麻煩 (19:08)

今午4時許，身穿全副保護衣人員進入愛暉樓協助居民撤離，至約5時，第一輛小巴載着約11名居民前往檢疫中心，約半小時後，約13名居民乘坐另一輛小巴撤離。漁護署人員亦到場帶走兩籠寵物，聖約翰救傷隊在場協助。

鄭氏一家三口居於10室，收到通知今午3時要到樓下乘車前往檢疫，鄭太認為檢疫造成不便，「覺得麻煩，檢測完仲要隔離」。鄭先生說，自己檢測結果為陰性，住所早前更換喉管後亦無發現異味。同樣需檢疫的居民吳小姐說，昨午1時許收到電話通知要撤離，認為當局安排合理。

4樓住戶劉太擔心，大廈疫情若進一步蔓延可能會被送往檢疫，「我住慣瞓慣呢度，我瞓覺要喺呢度，去第二度我瞓唔着」，她又稱已做過5次檢測，全部結果為陰性，而去年尾其單位曾換喉管，其後未有發現異味。

30室住戶黃先生稱前日（8日）已做了深喉唾液測試，暫未有結果；對於毗鄰31室居民要撤離，他說「冇乜擔心，冇乜接觸，擔心唔到咁多，要有（確診）就有」。