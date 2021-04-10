海關檢5800萬元私煙拘6男 (17:59)

6名被捕男子年齡介乎23至72歲。海關稅收罪案調查科高級調查主任葉立民相信，私煙集團趁長假期結束，物流業恢復運作後，再運入私煙應付市場需要。他指出，海關今年至今已檢獲1.2億支私煙，為去年全年數量六成。

海關表示，昨日下午，關員在火炭一工廈截停一名可疑男子，在其正在搬運的貨物中檢獲13萬支私煙，遂將其拘捕。海關再將男子押至工廈一單位及一輛停泊在大廈內的貨車，再檢獲950萬支私煙，並拘捕另一名男子，相信已成功瓦解一個大型私煙儲存中心。

海關根據情報分析，相信有大量私煙儲存在新田一個鐵皮場內，等候流出市面，昨晚掩至該鐵皮場，找到一個貨櫃，內有1100萬支私煙，並當場拘捕4名男子。海關指出，集團利用較偏僻地方儲存私煙，需要經較迂迴路線才到達，並利用凌晨發貨，相信是要逃避海關執法。

據了解，兩宗案件涉及兩個不同私煙集團，檢獲的私煙為一個韓國牌子香煙，在內地興起。有關私煙由海路到港，再經水路運到內地，私煙集團為減低風險，會在香港分銷部分貨物。據了解，該批私煙在內地銷售的利潤較高，在香港則以較便宜價錢銷售。