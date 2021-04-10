沙田開槍截車案　車身花紋揭爆竊集團　5人被捕 (17:36)

新界北總區重案組第二隊總督察徐嘉穎表示，警方共拘捕3男2女，年齡介乎37至46歲，報稱任職地盤、售貨員及無業，調查相信他們牽涉最近兩個月至少3宗發生於屯門及上水的爆竊及企圖爆竊案，贓物包括78部智能電話及平板電腦，以及現金逾33萬元。

徐嘉穎說，3案犯案手法一致，賊人針對商場內售賣電話的店舖，於凌晨時分犯案。她指出，賊人分工精細，分別負責探路、把風、爆破、搜掠等，並會用工具撬開電閘掣箱或鎖頭，打開電閘入內犯案，賊人得手後會乘坐套假牌的私家車逃去。

警方翻查閉路電視片段調查，根據涉案私家車車門底的黑色邊及疑犯外形，確定前日於沙田開槍事件中被捕的女乘客及該私家車與爆竊案有關，警員亦在該私家車上起出爆竊工具，包括剪鉗、螺絲批及士巴拿，女乘客及男司機涉爆竊及處理贓物被捕。

警方經情報搜集鎖定其同黨，昨晚（9日）6時許突擊搜查天水圍天恩邨一個單位，拘捕一男一女，涉嫌爆竊，探員在女子身上檢獲9小包共重15克冰毒，她同時涉販毒被捕。調查發現賊人已從地下渠道將贓物變賣折現，警方今日（10日）再拘捕一名本地男子，涉嫌處理贓物，探員在元朗一間二手電話舖起出39部電話及6部平板電腦，市值約10萬元。

徐嘉穎續說，不排除更多人被捕，被捕人的背景是重中之重的調查方向。她補充，涉事私家車出廠時並沒有車門底的黑色邊，車輛亦未有向運輸署登記，其來源追查中。