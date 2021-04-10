屋邨水含鉛超標聆訊涉作假證供欺詐　兩三判商負責人脫罪兼獲訟費 (16:49)

脫罪的兩名被告為莫海光（61歲）及蕭健煌（57歲），莫海光是永興水喉渠務工程公司（永興）負責人，蕭健煌是恆利工程公司（恆利）負責人，兩公司均為三判，公司性質在行內俗稱「三沙」。本案事件的總承建商為有利建築有限公司（有利），二判明合有限公司（明合）為有利的子公司。

暫委法官陳永豪在裁決點出，本案爭議在於兩被告當年在委員會的聆訊作供時，是否知悉焊料有含鉛和不含鉛之分，以及有關屋邨的水管工程只可使用無鉛焊料，且焊料有特定規定及須經批准等。本案的關鍵控方證人是明合前合約經理伍克明，因他有份協助有利入標競投相關公屋項目、制定明合和三沙之間的合約，以及就焊料規格要求與兩被告接觸。

官質疑證人懂分焊料含鉛否 稱盤問突變緊張拒接納證供

陳官稱，伍克明在委員會聆訊上曾說，已忘記曾否告訴莫海光要用不含鉛的材料及房屋署的焊料規格，但伍克明卻在本案作供時突然記起這些細節，質疑此明顯的證供衝突「並非時日久遠能夠解釋」。對於伍克明聲稱懂得分辯含鉛焊料，明瞭行內以「錫條」及「錫線」字眼區分是否含鉛，陳官舉例稱蕭健煌的報價單一直列明選用含鉛的「錫條」，伍克明身為把關者卻從未發現，更沒有懷疑蕭健煌是否不清楚房屋署規定，故認為實情「大有可能」是伍克明「只關心金錢上的問題」，加上伍克明在盤問下表現突變緊張，遂不接納其證供。

官：行內對焊料是否含鉛各有各說 不能因有接觸推斷被告知情

就着其他控方證人的證供，陳官認為反映出行內對如何斷定焊料是否含鉛的共識或標準是「各有各說，極之混亂」，加上欠缺專家證人下，連當年從事水喉工程的資深技工對焊料的認知也不能確認，更遑論要推斷兩被告的認知。陳官指出，即使控方稱兩被告曾在地盤親自用焊料示範焊接，亦不能單憑兩被告有接觸過焊料便得知是否含鉛，因焊料的包裝、單據文件等均沒有標明，無法印證兩被告是否有在委員會聆訊上說謊或隱瞞，故裁定兩被告所有罪名不成立。