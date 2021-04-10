古洞農業園萬呎農作物遭政府夷平　農戶失20萬元基建成本轟如內地強拆 (15:47)

位於古洞南蕉徑的農業園第一期正在動工，繼早前有用作復耕農地被堆上石料或鋪上瀝青，有蕉徑農戶投訴，昨（9日）遭政府強行夷平逾萬呎農作物，涉及逾20萬元基建及機器成本。農戶表示驚震及痛心，批評港府做法如內地強行清拆，蠻不講理，今早（10日）已報警處理財物損失。警察到場後，為受影響農戶錄口供。本報正就事件向土木工程拓展署、地政總署，以及漁農自然護理署查詢。
農戶戚先生自2015年租用蕉徑5萬呎農地，與數十名農友已開墾其中1萬呎農地，每年底會交下一年的租金。戚先生說，該處日後將改建成道路，政府早前已用《收回土地條例》回收土地，但未有公布如何安置租用農地。
他憶述，政府人員早前要求農戶在3月初至中旬「點青苗」（即點算農作物）計算補償，並通知3月31日後可圍封土地。惟農戶與政府爭議改劃用途及「點青苗」的標準，一直未能完成點算。
憂鋪石屎路致香港原生「禾雀花」絕種
戚先生昨午4時收到地政總署電話，對方稱已完成「點青苗」，土木工程署會「做嘢」；其友人昨午5時許趕至現場，農作物已被夷為平地。戚先生批評政府說興建農業園發展農業，「根本是講大話」，現時已率先破壞農地，擔心若在此鋪石屎路，附近的罕見香港原生植物禾雀花亦會受影響，甚至會絕種。
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