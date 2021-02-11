愛暉樓第3座增兩確診、兩初步確診　全座10、31及32室檢疫　港增5確診無源頭不明 (14:24)

【14:24】衛生署公布，截至今日（10日）凌晨零時，本港新增5宗新型冠狀病毒確診個案，當中兩宗本地個案與早前個案相關，患者均居於屯門友愛邨愛暉樓第3座；其餘3宗為輸入個案，分別來自菲律賓、巴基斯坦及印度。
另外，衛生署表示愛暉樓第3座再發現兩宗初步確診個案，為同住於一個32室單位的家人。愛暉樓最先確診的71歲婦人（個案11535）居於22樓31室，中心調查發現該座09與10室單位、31與32室單位分別共用污水喉管，經諮詢專家意見後，決定再安排愛暉樓第3座全座的10室、31室及32室住戶撤離到檢疫中心檢疫；若住戶出現病徵，會被送院治療。
愛暉樓第3座累計6人染疫，其中3人居於09室、2人居於32室、1人居於31室。
港大微生物學系講座教授袁國勇昨（9日）視察愛暉樓後曾表示，09室及10室共用糞渠，但由於10室未見有人感染、無人用強力抽氣扇，故暫不會要求10室住戶撤離，但要確保10室所有住戶接受檢測。
【12:39】消息稱，本港今日新增5宗新型冠狀病毒確診個案，其中3宗為輸入個案，兩宗為本地相關個案，無源頭不明個案。
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 編輯推介