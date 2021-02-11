兒童醫院補心漏致心律不正　初生嬰需終身裝起搏器　母獲醫生建議去大灣區 (23:22)

不願具名的李小姐（化名）指出，產檢時得悉兒子Liam（化名）有心漏病，當時在兒童醫院求醫。她懷孕35.6周時產子，其子出生後沒大礙，回家約兩周後，有次飲奶突然臉部變紫須送院。

Liam獲轉介至兒童醫院。李小姐說其子僅2.88公斤重，要待胖些才能做手術，但不久獲通知可做手術。醫生團隊提出兩個方案，第一是做一次開胸手術修補心臟缺口，但醫生指出接受手術者應至少有3公斤重，否則風險較高。第二是先在體內裝儀器以減輕氣喘等情况，待體重增加，才做第二次修補手術。她說醫生原建議做兩次手術，獲她同意，但醫生開會後改稱做一次手術，認為可行，沒清楚解釋原因。

Liam3月31日接受手術，成功修補心漏，但其後出現併發症，其心臟傳導系統未能運作，醫生稱很大機會要終身置入心臟起搏器，促盡快施手術，她質疑醫生團隊做錯決定，誤選較高風險方案。

兒童醫院：手術前已向家長講解風險

兒童醫院回覆，一般患「心室中隔缺損」的嬰兒可先接受肺動脈繃紮術以束窄肺動脈，減少血液流進肺部，暫減低心臟衰竭徵狀，待體重增加，再做修補手術，但病人需接受兩次超大型開胸手術，等候期間可能要做額外手術調較索帶，增加風險，男嬰經藥物治療後心臟衰竭持續，醫療團隊衡量各因素後認為有迫切直接進行心室中隔缺損修補手術，避免惡化，手術前已向家長講解風險，包括可能出現心臟傳導阻滯等併發症。

男嬰母：負責手術醫生事後承認做錯

李小姐指出，負責手術的外科醫生事後承認做錯，稱修補心臟缺口時，施手術位置選擇出錯，觸及神經，為此致歉，料因此令傳導系統未能運作。該院僅指出心臟傳導阻滯是已知併發症，醫生已盡量避開普遍病人心臟傳導系統位置。

李小姐認為兒子暫沒生命危險，不急於置入心臟起搏器，盼索取其他醫生意見或到其他醫院做手術，惟有兒童心臟科醫生回應：「你哋無得揀，我哋係全港唯一會做呢類手術嘅醫生，除非你哋去大灣區」。她已向醫院投訴，仍在研究法律行動，對原本醫生團隊失去信心，但主要兒童心臟科醫生均在該院，不知兒子能到哪裏治療。

其他報道：助理工程師紅隧慢駛認妨礙罪囚3周 稱影響工作拒社會服務令

其他報道：市民可與同性配偶合併報稅 稅局收802宗同性婚姻報稅

其他報道：沙中線工程事件 政府擬成立鐵路署 葉劉淑儀斥「唔罰仲要賞」