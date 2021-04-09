助理工程師紅隧慢駛認妨礙罪囚3周　稱影響工作拒社會服務令 (20:45)

辯方指出，被告郭偉俊（26歲）的社會服務令報告正面，他是家中長子，現與家人居於公屋，家境不佳，但被告勤奮上進，半工讀考取學士學位，成為助理工程師，供養將退休的父母及妹妹讀大學，他犯案時沒考慮法律後果，已感到悔疚。辯方續指稱，被告周末常有突發工程要當值，考慮家庭經濟狀況，履行社會服務令或會影響收入或被解僱，故拒絕接受。

羅官及後請感化主任到庭上解釋，感化主任稱，每星期最多只可履行一次社會服務令，如有緊急安排可於該周作申請，強調絕不會影響當事人工作。辯方指出，被告每個周六均要上班，周日間中要當值，憂慮沒充足休息會影響工作表現，對服務對象造成危險，拒絕接受社會服務令。

羅官稱，被告有權以任何原因拒絕接受社會服務令，不會對他構成不利影響，但就本案而言，工作原因並不能構成對他有利因素。

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