助理工程師紅隧慢駛認妨礙罪囚3周　稱影響工作拒社會服務令 (20:45)

去年5月27日，網民因反國歌法二讀發起「5．27和你慢駛塞車大行動」，助理工程師被指在紅磡海底隧道以時速10至15公里慢駛，造成交通阻塞1至2分鐘。他早前承認一項公眾妨礙罪及兩項違反道路及交通規例，主任裁判官羅德泉稱今（9日）在東區裁判法院判刑時指出，被告行為對本已非常擠塞的交通變得更糟糕，目的一開始已是阻塞及癱瘓交通，明顯是有組織犯案，雖然被告非主腦，但強調沒有參與者，主腦根本不會成功，基於被告拒絕接受社會服務令，故判他監禁3星期、罰款5000元。
辯方指出，被告郭偉俊（26歲）的社會服務令報告正面，他是家中長子，現與家人居於公屋，家境不佳，但被告勤奮上進，半工讀考取學士學位，成為助理工程師，供養將退休的父母及妹妹讀大學，他犯案時沒考慮法律後果，已感到悔疚。辯方續指稱，被告周末常有突發工程要當值，考慮家庭經濟狀況，履行社會服務令或會影響收入或被解僱，故拒絕接受。
羅官及後請感化主任到庭上解釋，感化主任稱，每星期最多只可履行一次社會服務令，如有緊急安排可於該周作申請，強調絕不會影響當事人工作。辯方指出，被告每個周六均要上班，周日間中要當值，憂慮沒充足休息會影響工作表現，對服務對象造成危險，拒絕接受社會服務令。
羅官稱，被告有權以任何原因拒絕接受社會服務令，不會對他構成不利影響，但就本案而言，工作原因並不能構成對他有利因素。
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