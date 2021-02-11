巴裔父非禮親女罪脫　18歲胞兄強姦肛交3罪成　官：考慮被告年紀判入教導所　事主患PTSD常發惡夢 (20:09)

18歲被告為女事主X的兄長。辯方求情指出，被告最早於15歲時侵犯胞妹，本案屬年少不懂事，而且被告在校內品行不壞，建議法官判入教導所，而非即時監禁。

法官李素蘭表示，事主供稱她不止遭受兄長和父親性侵，亦被叔叔和舅公上下其手，雖然本案沒有涵蓋相關事件，但法庭無法忽視此背景，令事主長期承受痛楚。法官稱，被告利用兄長的身分性侵事主，又與事主居於同一房間，事主完全無法保護自己，以致現時患有創傷後壓力症、經常發惡夢和憶起性侵情况；加上被告受審後定罪，至今仍堅稱自己無辜，如果他犯案時已屆成年，很可能判囚數年。

控方開案陳辭指出，被告曾經強姦事主，亦強行與事主肛交，最後一次事發是事主15歲生日當天，被告摸其臀部，事主喝罵反抗。

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