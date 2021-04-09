旅遊業界調查指九成受訪者想外遊　促重開本地及郵輪遊 (18:35)

本港旅遊業在新型冠狀病毒疫情下陷入「冰封」，香港旅行社解困大聯盟於3月26日至31日以問卷訪問2351人，結果顯示96%受訪者表示想外遊，83%受訪者希望香港郵輪復航，83%受訪者同意政府應豁免本地遊限制。
調查列出9項在郵輪的防疫措施，其中最多受訪者認為「全面提高消毒清潔等級及頻次」有助防疫，其他包括客人房間使用100%新鮮室外空氣循環、空氣不回流；全部客人和船員在公用地方戴口罩；船上設快速檢測；船員須在上船前檢測且結果呈陰性；郵輪客人數減至原有一半；客人上船前接受檢測且結果呈陰性；船上設負壓隔離病房等。89%受訪者稱若郵輪做足以上防疫措施，會考慮參加郵輪旅遊。
香港旅行社解困大聯盟發起成員李振庭表示，郵輪遊的職員及客人上船前均持陰性檢測報告，形容一旦開通，郵輪是「全香港最安全的地方」，又稱數月前已開始與政府商討開啟郵輪遊，但政府堅持一旦郵輪駛出公海，客人上岸後要隔離21日，倡只在本港海域郵輪遊，「疫情令香港慘，而政府不進取，令香港慘上加慘」。
立法會旅遊界議員姚思榮表示，旅遊界自去年1月起陷「冰封」狀態，其間僅兩度短暫恢復本地遊，而自去年11月暫停本地遊至今已4個多月，政府仍未有恢復本地遊的實際時間。
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