旅遊業界調查指九成受訪者想外遊　促重開本地及郵輪遊 (18:35)

調查列出9項在郵輪的防疫措施，其中最多受訪者認為「全面提高消毒清潔等級及頻次」有助防疫，其他包括客人房間使用100%新鮮室外空氣循環、空氣不回流；全部客人和船員在公用地方戴口罩；船上設快速檢測；船員須在上船前檢測且結果呈陰性；郵輪客人數減至原有一半；客人上船前接受檢測且結果呈陰性；船上設負壓隔離病房等。89%受訪者稱若郵輪做足以上防疫措施，會考慮參加郵輪旅遊。

香港旅行社解困大聯盟發起成員李振庭表示，郵輪遊的職員及客人上船前均持陰性檢測報告，形容一旦開通，郵輪是「全香港最安全的地方」，又稱數月前已開始與政府商討開啟郵輪遊，但政府堅持一旦郵輪駛出公海，客人上岸後要隔離21日，倡只在本港海域郵輪遊，「疫情令香港慘，而政府不進取，令香港慘上加慘」。

立法會旅遊界議員姚思榮表示，旅遊界自去年1月起陷「冰封」狀態，其間僅兩度短暫恢復本地遊，而自去年11月暫停本地遊至今已4個多月，政府仍未有恢復本地遊的實際時間。

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