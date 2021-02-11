新冠肺炎｜友愛邨愛暉樓09單位增兩初步確診　與早前確診個案垂直相連　衛生防護中心將與專家視察 (17:16)

本港今日（9日）新增14宗新型冠狀病毒確診個案，另有少於10宗初步確診，包括兩宗居於屯門友愛邨愛暉樓09單位的個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，昨日（8日）確診的70歲女子（個案11547）的下一層及下兩層，並同樣居於09單位，由於3宗個案住在同坐向單位，衛生防護中心今將聯同專家到場視察。
愛暉樓09單位初步確診個案：
．66歲男子：居於早前確診70歲女子的下層，4月1日開始流鼻水，4月8日強制檢測驗出陽性。他間中會到屯門公園散步，4月4日曾與親戚到鑽石山墳場掃墓
．6歲男孩：居於66歲男子的下層，4月2日開始流鼻水，最後上學日為3月22日，平日會在兆安苑定基閣私人補習，相關老師及學生須檢疫
昨日確診70歲女子（個案11547）：
．因視力不佳少外出，在居住大廈感染機會較高。早前兩名親戚及一名朋友曾探訪患者，全部人須檢疫。一名親戚於3月27日帶患者到愛定商場理髮，並一同到新墟明藝街妙法齋用膳，妙法齋要關門清潔，員工須檢測。
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