新冠肺炎｜友愛邨愛暉樓09單位增兩初步確診　與早前確診個案垂直相連　衛生防護中心將與專家視察 (17:16)

愛暉樓09單位初步確診個案：

．66歲男子：居於早前確診70歲女子的下層，4月1日開始流鼻水，4月8日強制檢測驗出陽性。他間中會到屯門公園散步，4月4日曾與親戚到鑽石山墳場掃墓

．6歲男孩：居於66歲男子的下層，4月2日開始流鼻水，最後上學日為3月22日，平日會在兆安苑定基閣私人補習，相關老師及學生須檢疫

昨日確診70歲女子（個案11547）：

．因視力不佳少外出，在居住大廈感染機會較高。早前兩名親戚及一名朋友曾探訪患者，全部人須檢疫。一名親戚於3月27日帶患者到愛定商場理髮，並一同到新墟明藝街妙法齋用膳，妙法齋要關門清潔，員工須檢測。

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