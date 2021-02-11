唐英傑案學者解「光時」口號准呈堂　解讀法律條文不獲接納　官：不需歷史學家協助解釋法律 (16:45)

判辭由《港區國安法》指定法官、高院法官杜麗冰、彭寶琴和陳嘉信共同撰寫。法官指出，「光復香港，時代革命」的意思將是審訊的重點，而專家報告分為8部分，其中兩部分是處理口號的意思，包括其起源及發展，法官認為這兩部分與審訊重點有關，接納為呈堂證供。

法官續指稱，報告的其餘部分涉及專家對國安法第20條及第24條的條文字眼解釋，當中包括「分裂國家」及「破壞國家統一」、「將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去 」、「非法改變香港特別行政區的法律地位」，以及「政治主張」這些字詞。法官認為，法庭的責任是解釋法律條文字眼，不需依賴其他人例如歷史學家提供參考，故不批准這部分報告呈堂。

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