新冠肺炎｜增14宗確診1源頭不明　元朗泰衡街萬寧售貨員確診 (16:39)

截至今日（9日）凌晨零時，本港新增14宗新型冠狀病毒確診個案。兩宗屬本地感染，當中一宗為源頭不明；一宗與早前個案相關；其餘12宗為輸入個案，當中8宗帶有N501Y變種病毒株，包括6宗來自菲律賓的個案。
源頭不明個案：（個案11556）
．42歲女子，居於元朗上白泥村石屋，在元朗泰衡街大興大廈地下萬寧當售貨員
．患者3月26日出現頭痛，3月31日向診所位於元朗康景街康寧樓的西醫鄧兆棠求醫並報稱頭暈，4月2日向診所位於元朗教育路豐興樓的西醫王錦麟求醫，至4月7日因持續頭暈再向鄧兆棠求診，醫生建議她入院檢查，並在浸會醫院進行入篩查時被驗出陽性
．患者在萬寧最後的上班日期為4月7日，約19名同事要檢疫，患者沒去其他分店工作；患者與個別同事曾共膳或一同更衣。另曾到訪元朗泰衡街大興大廈萬寧次數較多、到訪時間多於2小時的市民須強制檢測
．患者4月4日與15名親友到白泥村拜山及回家吃飯，相關親友須檢疫。她工作期間在元朗曾到大棠路熟食市場、富都餐廳、千色匯MOS Burger及元朗貿易中心麥當勞用膳，3月25日曾與朋友到元朗宏業南街22號虹方地下Cafe 52共膳。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，患者有使用安心出行記錄行蹤，曾到訪相關地點的用戶將收到通知，並建議他們進行檢測
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