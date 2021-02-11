Now工程人員採訪被警圍打索償　被質疑沒穿反光衣　反駁頸掛「記者證」字眼證件 (16:10)

原告李小龍，被告為律政司長。今日續由律政司一方盤問李小龍，其間向李小龍指出，他案發當晚的衣著不足以讓警方或其他人識別其傳媒工作者的身分，例如沒有身穿印上「Press」或Now新聞台標誌的反光背心。李小龍承認當日沒穿記者背心，但指出當年約九成的傳媒工作者均沒有穿著記者背心。

李小龍昨日供稱當晚頸上掛着一個卡套，內有數張由立法會、政府總部等機構發出的記者證，律政司一方指出，當日李小龍身上攜有的證件中，只有由政府總部發出的證件有寫上「記者證」，但李小龍當時並無將該證放在頸上的卡套中；李小龍不同意。

律政司一方又向李小龍指出，當時曾有一名警員要求李小龍出示記者證，但當李小龍出示一張由立法會發出的證件後，該警員卻繼續要求李小龍出示記者證。李小龍隨即語氣稍重地表示並無此事，並反駁「有PPRB（警察公共關係科）嘅警察都知我哋呢啲證，其實係記者證」、「就算去警察總部入面做嘢，我哋都係出示呢啲證」。

李小龍續解釋，「著咗一件反光衣寫住記者，都未必一定係記者」，而他們要身攜多張證件，「係因為有啲警察會以為我哋係PCCW（Now母公司）嘅員工，唔係記者」。

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