民主派初選47人案｜張可森、郭家麒遭撤保釋　官判辭：張可森堅決推進「攬炒」屬重要資料 (15:20)

就張可森的保釋覆核，律政司一方指出，張可森不只參加初選，更擔任重要角色，有份草擬「墨落無悔，堅定抗爭」的「抗爭派立場聲明書」，形容他曾呼籲其他參選人簽署聲明，甚至批評拒簽聲明的街工。

律政司一方又指出，張可森曾在facebook發表「攬炒=畫面唔靚？」的文章，稱「現時香港就係中共手上嘅人質，要求攬炒，就係話俾（畀）全世界聽，制裁中共呢個綁匪唔好留手，唔好因為香港呢個人質而有任何顧慮」等煽動字句，他其後在選舉論壇亦重提「攬炒」概念，其選舉小冊子亦提及「淪陷的香港、香港政治，需要的是反抗，是不妥協的藝術……我將不惜一切代價，帶領香港重光」，形容張可森不只態度堅決，更屬敢言的人。

張可森一方則表示，其妻子目前懷孕，他早前亦報讀中大博士學位課程，認為他已經改變。杜官表示，張可森堅決推進「攬炒」，屬重要資料，並認為沒充足理由相信張可森不會繼續干犯危害國安的行為，決定撤銷其保釋。

至於郭家麒的保釋覆核，律政司一方表示，郭家麒不止出席記者會支持初選，亦曾於論壇表示，會用所有力量實踐「35+初選」的目標，他最終勝出初選，及後遞交立法會選舉提名表格，最終被選舉主任褫奪參選資格。

律政司一方另指出，郭家麒曾向美國國會發聯署信，呼籲對方通過《香港人權與民主法案》，甚至要求美國政府制裁涉「警暴」的香港官員，認為郭家麒邀請外國政府干預香港事務。律政司一方形容，郭家麒有強烈政治聯繫，以及長期活躍社運的歷史，認為他的態度堅定，比隨波逐流的人更易干犯非法行為。

官：無充足理由信郭家麒不再危害國家安全

郭家麒一方則表示，除非總裁判官蘇惠德批准保釋的決定明顯出錯，否則法庭不應干預蘇官的決定，而郭家麒的投票紀錄顯示，他長期投票支持，以及與行政機關合作。至立法會選舉延期後，郭家麒已沒參與涉初選活動，甚至投身醫療工作。杜官表示，她雖接受郭家麒對社會的付出，惟認為沒有充足理由相信郭家麒不會繼續干犯危害國家安全的行為，決定撤銷其保釋。

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