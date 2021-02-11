民族陣綫前成員認藏TATP炸藥　控方引葉繼歡案量刑　法官令押後索專家報告 (15:35)

現年29歲的被告盧溢燊報稱無業，他承認前年7月19日在荃灣德士古道隆盛工廠大廈一個單位非法及惡意管有或控制爆炸品TATP，意圖藉以危害生命或對財產造成嚴重損害，或使他人能夠藉以危害生命，或對財產造成嚴重損害。

被告於前年7月被捕，至今還押超過一年半，惟案件前年10月提堂時，控方發現所提控罪未獲律政司的同意檢控書，所以撤回舊控罪再提控。控方代表、律政司高級檢控官張卓勤今要求法庭量刑時，毋須把被告因舊有案件還押的3個月計算在內，但遭辯方大律師馬維騉反對。

辯方求情稱，TATP的爆炸力無疑巨大，但相關原材料容易獲得，製作難度不算高，建議以12年監禁為量刑起點。對於控方以「賊王」葉繼歡管有兩公斤TNT炸藥而被判囚18年為案例，辯方認為TATP的威力無法與TNT類比，並呈上科學期刊的文章，表示TATP的威力僅TNT的七成。陳官聽畢表示，此議題值得探討，遂要求控方準備專家報告。

案情指出，被告2019年3月起透過朋友租用涉案單位，警方同年7月拘捕被告，在單位搜出汽油彈、含有TATP的粉末、可製成TATP的雙氧水和丙酮、港英旗、寫有「香港獨立」和反修例字句的文宣等。此外，警方從被告的寓所搜出《香港獨立論》和關於求生方法的書籍。

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