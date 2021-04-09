譚得志涉發表煽動文字案　官：國安法凌駕本地法律　裁區院有權審理 (14:47)

陳官稱，國安法是全新法律，辯方提出的管轄權議題重要，對《裁判官條例》有深遠影響。他強調，國安法的釋法權在於人大常委會，他沒能力對條文作出權威性解釋，但他引用當中的條文，指出若出現本地法律與國安法不一致的地方，應以國安法為先。

陳官續稱，國安法列明，所有涉危害國家安全的罪行應循可公訴程序進行，即煽動罪亦由原來的簡易程序罪行，變成可公訴罪行。雖然《裁判官條例》第88條列明，可公訴的煽動罪不可轉介至區域法院，但國安法亦訂明，所有本地法院均可處理國安罪行，因條例與國安法整體原則有所衝突，故相關條例的限制無效。

被告譚得志（48歲）被控14項控罪，案件定於5月10日開審，辯方同時就其中7項發表煽動文字罪及一項串謀發表煽動文字罪申請終止聆訊，因應辯方透露或提請司法覆核，陳官下令辯方在案件再訊時要決定下一步行動。

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