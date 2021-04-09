新冠肺炎｜屯門安定友愛社區中心操場設檢測站　有市民稱不敢進愛定商場 (15:05)

蔣女士偕女兒及朋友在檢測站輪候近一小時，她一家四口住愛暉樓附近，稱當得悉有確診者曾到愛定商場後，不敢經過商場前往檢測站，寧願繞路走遠一點。她說，樓下公園有很多長者脫下口罩流連，現時雖正值學校假期但不會帶子女外出。

友愛邨居民68歲吳先生說，即使邨內有人確診，亦不會因此打新型冠狀病毒疫苗，因他年紀大、血壓高及有長期病患，怕疫苗副作用令他「半生不死」，連累家人要長期照顧。

愛定商場及位於商場地下的友愛街市今早人流少。菜檔職員魏女士說，當局公布確診個案後人流只剩四分之一，「好慘呀」，建議政府派人在街市協助職員檢測，稱僱主難以安排街市職員在上班期間輪候一小時檢測。

店舖位於商場附近的藥行職員蔡先生表示，友愛邨出現確診個案後，人流減半以上，買消毒用品的人數則上升一倍，亦多了市民買藥材煲潤肺湯水。

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