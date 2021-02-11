民主派初選47人案｜何啟明、彭卓棋等准保釋　官判辭：彭卓棋言辭強硬但行為非對抗內地 (13:30)

就何啟明的保釋覆核，律政司一方早前指出，何啟明曾提及初選提名表格和參加選舉論壇，他其後勝出初選，以及遞交立法會選舉提名表格，認為何啟明獲保釋後，將運用其影響力，推進非法目的和政治議程。就算何啟明不會干犯國安法的罪行，仍有潛逃和重犯風險。

何啟明未曾主張「攬炒」

何啟明一方則稱，何啟明未曾主張「攬炒」，他回覆選舉主任的查詢時，亦表明他在立法會的投票意向，都會與其所屬的民協進行磋商。至於律政司向法庭呈上的影片，何啟明一方形容，何啟明只是說全世界會繼續觀察，最後可能引致制裁出現，形容有關內容模棱兩可，何啟明並非提倡或呼籲制裁。杜官最終認為，何啟明不會繼續干犯危害國安的行為，最終批准他以原有條件保釋。

彭卓棋方面，律政司一方指出，彭卓棋曾簽署「墨落無悔，堅定抗爭」的網上聲明，他參加初選論壇時亦說，假如他當選立法會議員，將繼續對抗政府，以及「支援街頭抗爭」，其選舉小冊子更表明會提倡「攬炒」，認為上述行為反映彭卓棋的決心，將容易干犯國安法所禁止的行為。

官︰彭卓棋過去行為非對抗內地

彭卓棋一方回應，彭卓棋的言辭純為「選舉所用的浮誇之詞」，他落選後沒再出席記者會或其他活動，任職區議員時亦與政府合作。相比對抗內地，彭卓棋曾成立「青年創業聯盟」向年輕人推介大灣區的機遇，認為年輕人應在大灣區尋求未來。杜官最終認為，雖然彭卓棋曾使用強硬的言辭，但觀乎他過去的行為，認為他並非「對抗內地」，最終批准他保釋外出。

至於柯耀林方面，律政司一方指出，柯耀林出席選舉論壇時，曾呼籲市民支持初選，尤其「有抗爭意志嘅參選人」。柯耀林一方則反駁，柯耀林較其他人溫和，「抗爭意志」與無差別否決財政預算案的行為亦非常不同，形容柯耀林一直專注區議會事務，甚至在2008年獲頒行政長官社區服務獎狀。柯耀林同時承諾將退出一切政治，以及與社會福利有關的活動。杜官最終認為，柯耀林不會繼續干犯危害國安的行為，最終批准他以原有條件保釋。

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