阿布泰被指標籤無標示中英文警告　海關檢逾8800件貨拘一董事 (12:28)

海關總貿易管制主任陳國雄今日（9日）表示，早前接到舉報，稱一個連鎖零售集團出售多款違規清潔劑，海關接手調查，並到該集團的6間分店試購14款產品，發現貨品包裝上的產品資料，未有就安全存放、使用、耗用或處置列出中英文雙語警告或警誡，其中12款僅列有泰文警告，另外兩款則有泰文及英文警告。

關員昨搜查集團25間分店及位於荃灣的貨倉，檢獲8805件懷疑違規沐浴露、家居清潔劑及衣物漂白劑，市值約40萬元，每件貨品售價由6元至95元。海關拘捕一名33歲負責營運的男董事，他正保釋候查。海關稱，初步調查顯示所有涉案貨品由泰國進口，稍後將作進一步安全化驗；海關亦巡查了其他零售點，暫未發現有相關貨品出售。

阿布泰國生活百貨昨在facebook撰文，質疑海關過往只會針對投訴向個別分店或產品警告或檢控，不會到貨倉檢走貨品，陳國雄回應，法例中「供應」一詞的定義包括管有作出售用途，故無論在零售店或倉庫，只要貨品違規海關都會作跟進調查或檢取。

陳國雄補充，過去3年，海關就消費品違反商業標籤作出18宗檢控，另外部分案件則向商戶發警告信，涉案產品包括美容產品、電子產品及家居清潔劑。

《消費品安全規例》列明，凡消費品或其包裝標記有關於其安全存放、使用、耗用或處置的警告或警誡，須以中文及英文表達，並且是清楚可讀的及置於顯眼處。首次定罪者可處被罰款10萬元及監禁1年。

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