理大衝突逃出後匿路軌遭發現　地盤測量師認管剪鉗判240小時社服令 (11:27)

被告李浩維（27歲），早前承認於2019年11月18日，在旺角東港鐵站往紅磡港鐵站中間路軌明渠內，管有一把21厘米長黃色剪鉗。

辯方指出，被告的社會服務令報告正面，又稱被告雖然有反叛的童年，曾因盜竊而入獄，但已深切反省，及後有穩定的工作，他完成修讀基礎文憑後，繼續修讀高級文憑，望考入大學，現時為家中經濟支柱。辯方表示，被告的僱主讚賞被告上進及負責任，表示願意繼續聘用，而本案亦不涉及破壞及暴力，望法庭考慮被告認罪，判處社會服務令。

案情指出，因理大Z座接近港鐵何文田維護中心，而中心與紅磡站路軌相連，故案發當日早上11時許，鐵路警區的警員沿旺角東至紅磡站的路軌巡邏，欲找出從理大逃出的人，其間發現被告躺在明渠上，在他身上搜出剪鉗、鎅刀、剪刀、望遠鏡、手套及電腦等物品。被告稱當日早上離開理大，再步行至路軌，惟拒絕披露何時進入理大及如何走進路軌。