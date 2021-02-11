Now工程人員稱採訪時被警圍打入稟索償　庭上播報警錄音：成身好㷫骨好痛 (20:35)

原告為李小龍；被告為律政司長。現年41歲、仍在Now新聞台任職的李小龍今出庭作供，稱事發當晚約9時他在旺角上海街準備現場直播，頸上掛着3張由Now新聞台、立法會及政府總部所發出的記者證，並攜有鋰電池、錄影帶及鋁梯等器材。李小龍否認隨後曾襲警或用鋁梯攻擊他人，又說他被警方壓在地時從沒掙扎。

李小龍續表示，警方不久將他扶起並帶往另一邊街後，他先打給名叫「阿安」、負責人手調配的同事，向他稱「我畀人撳低咗，我畀人打」，及後再報警呼叫救護車。庭上播放報警錄音，李當時向接線員解釋情況稱「被警察撳低我，被佢哋打、腳踢」，他在接線員進一步查問下時說：「被警察圍打⋯⋯而家頭痛，成身好㷫，骨好痛，流血。」

李小龍當晚獲送院後接受治療，發現面部等地方受傷，同時警方與他會面並拘捕他，惟警方一直沒有起訴他，直至2015年底才接獲律政司電話通知他不會被起訴，但從沒收到書面通知。案件明（9日）續。

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