擲汽油彈入城門河兼推警胸口　健身教練罪成還押候判 (19:45)

控罪指稱，被告林頒法（23歲）於2019年11月3日，在沙田大涌橋路瀝源橋襲擊警員，以及於同日同地攜有6個汽油彈。

裁判官裁決時表示，控方證人證供清晰明確，當日警員發出警告，被告沒有停下，更用手推警員胸口，又用頭撞向對方前額，並意圖逃脫。被告拋下物件時，橋面燈光充足，相信警員在一至兩秒間已能夠看到物件大小、顏色及狀態，故裁定多名警員及後在橋上用電筒一直照住、由水警最終撈起的，正是被告拋下的袋；因要打開魔術貼才能開袋，故相信6個汽油彈早已藏在袋內，認為其用途就是傷人，裁定兩罪成立。

辯方呈上4封由被告家人、牧師及老師撰寫的求情信，稱被告心地善良，雖成績不標青，但待人有禮，本案只是單一事件，被告是受社會狀況影響而犯案，遇襲警員傷勢非嚴重，涉案汽油彈從未被使用，望法庭輕判。

其他報道：青年向警掟磚認暴動求情稱患癌 判囚3年 官：身體欠佳非減刑因素

其他報道：23歲理大男生寓所管有胡椒彈氣槍軍刀等 加控煽動分裂國家罪還押