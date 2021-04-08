28歲小學男職員認非禮7女生　官稱被告有重犯風險判囚3年4個月 (18:15)

認罪的被告簡銘龍（28歲）透過辯方律師讀出求情信指出，被告自感羞恥，願意放棄認罪的刑期扣減，以給事主、家長及校方一個交代。而且被告日後難以再到校園工作，重犯機會低，又稱被告沒有戀童癖；惟法官譚思樂引述被告的心理報告反駁，稱他有中度重犯風險，並推論他或有戀童癖。

案情指出，2018年6月14日，女學生T及U找被告報名參加填色比賽，隨後被告帶兩人到校園電視台房間，並叫兩人坐到他的兩邊大腿上，分別摸兩人的胸部約6秒及1分鐘，在兩人反抗下才停手。

T及U事後向母親投訴後，學校跟進並得悉另一女童V被性侵犯事件，學校最終報警，被告被捕，再揭發被告曾於2017年10月至11月間，偷影3名女學生的內褲，又非禮另一女童的私處。被告在警誡下稱因好奇而拍攝，並稱非禮女生時感到「愉快」及「開心」。

其他報道：5歲女疑受虐亡｜官引導陪審團提醒勿陷個人情緒 稱微信內容不一定真實發生

其他報道：青年向警掟磚認暴動求情稱患癌 判囚3年 官：身體欠佳非減刑因素

其他報道：中大研發磁力導航微型機械人 助尋體內微細管道堵塞病變運送藥物