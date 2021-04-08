地盤工避警追截撞6車　警開槍拘捕　車上載兩歲女 (15:16)

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新界南總區重案組第一隊總督察吳德南表示，新界南交通部一輛警車今早於吐露港公路近馬料水往沙田方向巡邏，於9時53分發現涉事本田私家車駛過，車牌自動識別系統顯示該車行車證過期，警員遂上前截查，惟私家車加速逃走。

兩車沿大埔公路一路追逐進入沙田，本田於區內左穿右插，衝最少4支紅燈，駛至大涌橋路近沙角街被正等紅燈車輛阻擋而停下，警員追至下車及上前試圖拉開車門，司機即時倒車及衝前，撞開一輛正於中線等候的私家車逃去，交通警隨即返回警車追捕。

兩車再追逐至沙田圍路，本田眼見前方塞車，掉頭逆線行駛一段路，轉入銀城街逃至威爾斯親王醫院對開，再被正等紅燈車輛阻擋而停下。本田嘗試從兩輛的士間「攝車罅」，撞開的士後被前方巴士阻擋停下，兩名交通警趕至，隨即下車跑到本田兩旁拔槍警告，本田隨即倒車撞及警車車頭，及後重新衝前企圖撞開巴士不果，再倒車及衝前撞及一輛的士，警員隨即向司機開一槍，打中司機右肩，私家車才停下，警員上前打破車窗拘捕司機。

警方於車上發現一對母女，並搜出大批包括老虎鉗、鉗、鑿、手套等爆竊工具。中槍男司機45歲姓孔，報稱任地盤散工，有黑幫背景及刑事案底，其駕駛執照已於2015年過期，事發時其車上載有37歲姓黃女友及二人育有的2歲女兒，黃女報稱任餐廳侍應，同有刑事紀錄。

孔男和黃女涉嫌藏有工具可作非法用途被捕，孔男另涉危險駕駛、瘋狂駕駛、無牌駕駛、沒有第三者保險下駕駛、駕駛未獲發牌照車輛被捕，二人目前正被扣查。警員發射的子彈彈頭仍留在孔男體內，經搶救後目前情況穩定。據悉，孔男並非涉事私家車車主，警方正聯絡車主了解是否涉及偷車。

除涉事私家車外，追捕過程中另有一輛警車、一輛巴士、兩輛的士及兩輛私家車捱撞，造成兩名警員、兩名的士司機及一名私家車女乘客受輕傷。