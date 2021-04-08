中大研發磁力導航微型機械人　助尋體內微細管道堵塞病變運送藥物 (14:30)

「生物合成軟體微型機械人」由98%幹細胞及約2%磁性粒子組成，最多用20萬個幹細胞造成直徑約100至500微米的微球（即微型機械人），體積較芝麻小，但高彈性，亦軟如豆腐，容易穿過窄小的管道。

為有效讓微球進入體內管道及監測情況，研究團隊開發一個結合磁力導航系統、醫療影像和遞送工具（例如內窺鏡、超聲波、磁力共振）的醫療微機械人平台，稱為雙模成像內窺鏡輔助磁驅動系統（EMADIS）。醫生可將內窺鏡伸至小腸及注入微球，利用磁力導航系統控制微球進入膽管等細小管道，每8分鐘可前進1米，再以超聲波影像監測微球位置及形狀。

中大賽馬會微創醫療技術培訓中心主任趙偉仁表示，若微球進入細小管道時，形狀突然變得細長或不規則，反映管道病變，有助發現癌症或管道堵塞。他續說，微球可結合藥物送至管道特定位置，以作標靶治療，有望治療膽總管結石、肝內膽結石、炎症性腸病等。