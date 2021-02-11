5歲女疑受虐亡｜官引導陪審團提醒勿陷個人情緒　稱微信內容不一定真實發生 (14:52)

事主為女童Z及其兄長X，兩童的生父及繼母被控謀殺，繼外婆被控4項殘暴對待兒童罪。

法官黃崇厚表示，本案並非一般持刀斬人的謀殺案，控方指控生父和繼母在一連串事件對女童Z施虐，同時忽略Z的醫療和食物需要，最終導致Z死於敗血症，屬有意圖嚴重傷害死者身體。對於生父和繼母供稱想教好Z才施加體罰，黃官認為陪審團應該根據呈堂證供，判斷兩被告說法是否屬實，即使兩人只想教育小孩，也不代表沒有意圖傷害Z的身體。

聆訊披露生父與繼母的大量微信對話，例如生父揚言要「狠打」Z，繼母談及「我就嚟殺咗佢」。黃官向陪審團表示，呈堂信息是兩被告的溝通內容，並非事件的全面紀錄，每則信息背後亦有不同動機，陪審團須額外小心思考。黃官又指出，即使陪審員對被告和事主有強烈的情緒，裁決時應該撇除偏見，只須考慮庭上證供，亦不應該受媒體報道影響。

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