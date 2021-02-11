唐英傑案控方申傳歷史學者解釋光時口號　官：法官非住象牙塔靠日常經驗可理解 (14:14)

法庭將擇日頒布詳細判決理由。案件今由《港區國安法》指定法官杜麗冰、彭寶琴和陳嘉信共同審理。代表律政司的署理副刑事檢控專員周天行表示，「光復香港，時代革命」口號在2016年出現，常見於2019年6月後的示威，當中有分裂國家政治主張；專家除了解釋口號何時出現和如何演變，亦會解釋「光復」及「革命」兩個詞語的起源及演變，以及何謂法例中「分裂國家」及「破壞國家統一」的意思。

周天行特別提及，專家在證供中援引歷史例子，說明分裂國家如何在中國古代執行，例如透過文章、演說或行動等方法，藉此佐證口號如何分裂國家。

官：不明白歷史分析對詮釋法律條文有何幫助

杜官回應說，法官不是住在象牙塔，以日常經驗已可理解口號的背景及意思。彭官亦提出質疑，指國安法第20條已清楚列明分裂國家的3種行為，不明白這些歷史分析對詮釋法律條文有何幫助。陳官則強調，法庭的責任就是詮釋法律條文，不用其他人協助。

辯方：字詞意思隨年代改變 現時非語言學討論

辯方資深大律師郭兆銘回應稱，字詞的意思會隨年代而改變，強調現在不是語言學討論，法庭只需考慮案發日發生的事。3名法官最終批准專家就「光時」口號的意思、起源和演變等部分證供呈堂，但其餘有關歷史及法例解讀的部分則不予呈堂。

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